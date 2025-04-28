Сургутский район участвует во Всероссийском голосовании по благоустройству

Сургутский район принимает участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется по поручению Президента России в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни». От муниципалитета на голосование заявили семь общественных пространств в Лянторе. Все проекты подготовили жители и активисты городского поселения, рассказал глава района Андрей Трубецкой.

«Финансирование по схеме 80% из федерального/окружного бюджетов и 20% из районной казны сможет получить только один проект, набравший наибольшее количество голосов», − сообщил он в соцсетях.

В сквере между 3-м и 4-м микрорайонами планируется обустроить прогулочную зону: обновить покрытие пешеходных дорожек, установить скамейки, урны и заменить ограждение.

В 4-м микрорайоне хотят построить три детские спортивные площадки с резиновым покрытием − рядом с домами №4 и №5, №7 и №8, а также на территории домов №13 и №14.

Еще две детские зоны отдыха предлагают создать у дома №24/3 на улице Магистральной и рядом с домом №12 на улице Назаргалеева.

Также рассматривается проект по созданию детского научного парка в 6-м микрорайоне возле домов №33 и №36.

Голосование будет проходить по 12 июня. Принять участие в нем можно по ссылке clck.ru/3LcAky на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе», а также с помощью волонтеров. Добровольцы работают на информационных точках в торговых центрах.

Напоминаем, что с 2018 года в Сургутском районе в рамках федерального проекта уже благоустроили более 10 крупных объектов, среди которых парк «Мечта» в Федоровском, «Солнечный парк» в Солнечном, «Экстрим-парк» в Барсово, «Кедропарк» в Ульт-Ягуне, «Арт-парк» в Русскинской и «Парк культуры и отдыха» в Лянторе. Всего за пять лет было реализовано 98 проектов благоустройства на сумму 916 миллионов рублей.