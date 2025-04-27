Сегодня в Сургуте выступил цирк «Колизеум»

Сегодня сургутяне смогли окунуться в атмосферу беззаботного детства и ярких эмоций. В ТЦ «Сургут Сити Молл» свои двери открыл цирк «Колизеум», который привез в город программу, полную настоящих чудес. Читатель siapress.ru поделился кадрами с мероприятия.

Зрителей ждали большой аттракцион бенгальских тигров и африканского льва под руководством Натальи и Юрия Ковалевых. Под куполом цирка выступали китайские артисты «Шаолинь» с захватывающими номерами.

В программе был воздушный дуэт на ремнях и акробаты на мачтах. Свое мастерство продемонстрировала воздушная гимнастка в кольце – чемпионка мира по акробатике.

Публику также порадовала забавная команда с обезьяной-капитаном и собачьей бандой – победителями соревнований по дог-фризби. Силовую выносливость показала мужская пара мастеров спорта международного класса. Под куполом звучала небесная симфония жонглирования, а на арене выступали эквилибристы на першах.

Особое внимание привлек «Русский богатырь» – чемпион мира по гиревому спорту. Весь праздник сопровождал озорной клоун, заряжая зрителей весельем и хорошим настроением.