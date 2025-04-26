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Врачи Сургута спасли плечевой сустав 23-летнему хоккеисту из Ханты-Мансийска

В Сургуте успешно прооперировали хоккеиста с тяжелой травмой плеча

Врачи Сургута спасли плечевой сустав 23-летнему хоккеисту из Ханты-Мансийска
Фото: t.me/rvpaskov

В Сургутской травматологической больнице провели сложную операцию 23-летнему спортсмену из Ханты-Мансийска. Молодой человек с детства занимался хоккеем, и за годы активных тренировок получил травмы, которые привели к хронической нестабильности плечевого сустава. В последнее время вывихи происходили даже при обычных движениях.

«Диагноз – разрыв суставной губы и значительный дефект костной ткани. Для стабилизации плеча врачи Сургутской травмбольницы выбрали операцию Латарже – сложное вмешательство, которое сочетает элементы костной пластики и сухожильной транспозиции. Во время операции из клювовидного отростка лопатки сформировали костный трансплантат, который вместе с сухожилием переместили в зону костного дефекта. Этот блок укрепляет передний край суставной впадины и препятствует смещению головки плечевой кости», – рассказал глава Депздрава Югры Роман Паськов в своем телеграм-канале.

Операция длилась почти три часа. Ее провел хирург Евгений Петров, ассистировали Станислав Афанасьев, Роман Горячкин и Артем Денисенко. Уже на третий день после операции пациента выписали на амбулаторное лечение. Через четыре недели он начнет реабилитацию, а спустя полгода сможет вернуться к привычной жизни и спорту.


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Сегодня в 14:02, просмотров: 91, комментариев: 0
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