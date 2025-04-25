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​В Сургуте с 26 апреля введут особый противопожарный режим: запрещены костры и сжигание мусора

Противопожарная режим в Сургуте действует до особо распоряжения

​В Сургуте с 26 апреля введут особый противопожарный режим: запрещены костры и сжигание мусора
Фото: администрация Сургута

С 26 апреля в Сургуте начнет действовать особый противопожарный режим. В это время запрещается разводить костры, использовать открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить пожароопасные работы на открытых территориях, сообщили в городской администрации.

Власти напоминают о базовых мерах безопасности:

  • не оставляйте детей без присмотра;
  • перед уходом из дома проверяйте, отключены ли электроприборы;
  • не используйте поврежденную электропроводку и неисправные устройства;
  • не храните в доме легковоспламеняющиеся жидкости;
  • установите пожарный извещатель для раннего обнаружения огня;
  • следите за состоянием проводки и оборудования;
  • не оставляйте без присмотра топящиеся печи, используйте предтопочные листы;
  • регулярно проверяйте дымоходы;
  • не используйте самодельные обогреватели;
  • держите дома первичные средства тушения пожара.

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Сегодня в 13:55, просмотров: 62, комментариев: 0
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