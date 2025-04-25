Противопожарная режим в Сургуте действует до особо распоряжения

С 26 апреля в Сургуте начнет действовать особый противопожарный режим. В это время запрещается разводить костры, использовать открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить пожароопасные работы на открытых территориях, сообщили в городской администрации.

Власти напоминают о базовых мерах безопасности: