Губернатор Югры предложил отказаться от концессий при строительстве школ в Сургуте

Сургут ‒ крупнейший муниципалитет Югры по численности населения, который очень нуждается в новых образовательных объектах. Эту тему затронул губернатор региона Руслан Кухарук в рамках ежегодного отчета перед депутатами окружной думы. Видео отчета главы ХМАО опубликовал в своих соцсетях депутат окружной думы Ринат Айсин.

«Из десяти запланированных объектов образования по Сургуту с 2019 года реализованы только пять. Это, конечно, недостаточно», ‒ заявил Кухарук.

По его словам, особенно проблемной оказалась реализация проектов в рамках концессионных соглашений: «К сожалению, все объекты по концессии ‒ это школы в Сургуте ‒ не увенчались успехом».

Руслан Кухарук подробно остановился на ряде долгостроев. Так, по школе в 20А микрорайоне строительная готовность составляет всего 37%, хотя ввод в эксплуатацию планировался еще в прошлом или даже позапрошлом году. В связи с ростом ключевой ставки и общей экономической ситуацией концессия будет расторгнута, а объект достроят за счет бюджета ‒ по прямому контракту.

Не лучше ситуация и с другим учебным заведением в 5А микрорайоне. Работы остановились на стадии забивки свай, котлован частично залит водой. Готовность ‒ 8%. Концессионный формат здесь также не сработал, проект будет завершен через нового подрядчика. Плановые сроки ‒ 2026-2027 годы.

Проблемной оказалась и школа в 30-м микрорайоне на 1 500 мест. Несмотря на активную застройку района, проект лишь на стадии планирования. Однако средства на проектно-сметную документацию уже заложены. Кухарук подчеркнул, что проектировать и строить объекты в рамках одного контракта можно только при наличии одобренной проектной документации и точного понимания «посадки» школы на участок.

Также губернатор анонсировал планы строительства школ в 24-м и 38-м микрорайонах Сургута. Там, где возможно, будут использоваться тиражируемые проекты на 1 200 или 1 500 мест. В других случаях ‒ индивидуальные решения с подготовкой новой проектной документации.

«Это моя принципиальная позиция ‒ заходить в проектирование и строительно-монтажные работы можно только тогда, когда есть готовый проект и утвержденный перечень от Минстроя и Минпросвещения», ‒ подчеркнул Кухарук.

Таким образом, власти Югры намерены сменить подход к реализации школьного строительства в Сургуте, отказываясь от неэффективных концессий в пользу прямых инвестиций и гибкого проектирования.