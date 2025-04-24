Врачи Сургута спасли пациента с массивной тромбоэмболией легочной артерии

В Сургутской окружной клинической больнице врачи экстренно провели сложную операцию 51-летнему мужчине с жизнеугрожающей формой тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Пациент поступил с одышкой и сильным отеком ноги. Незадолго до этого он получил ушиб и проходил лечение у травматолога. При обследовании врачи заподозрили тромбоз подвздошной и бедренной вен, а КТ-ангиография подтвердила: тромб перекрыл почти всю легочную артерию.

«Это именно то состояние, о котором в народе говорят: «оторвался тромб». Без срочной помощи человек может погибнуть в течение нескольких часов», − пояснил заведующий отделением рентгенхирургических методов лечения и диагностики Павел Кан.

Команда специалистов − рентгенхирурги, кардиологи, анестезиологи и сосудистые хирурги — провела консилиум и приняла решение о проведении ультразвукового тромболизиса с помощью системы ЭКОС. Это высокотехнологичное оборудование появилось в СОКБ в декабре 2023 года.

Операция длилась 7 часов: через специальные катетеры в правой и левой легочной артериях врачи подали препарат, разрушающий тромбы под воздействием ультразвука. Уже вечером пациент почувствовал улучшение − стабилизировалось давление, стало легче дышать.

«Еще несколько лет назад такой пациент мог не выжить. Сегодня, благодаря новым технологиям и обучению наших специалистов, мы можем спасать жизни», − добавил врач.

На следующий день пациента перевели в профильное отделение, а вскоре выписали домой. Сейчас он продолжает наблюдение по месту жительства.