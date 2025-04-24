Поликлиника №4 в Сургуте ищет подрядчика на ремонт крыльца

Сургутская поликлиника №4, расположенная в поселке Юность, объявила электронный аукцион на проведение текущего ремонта крыльца. Начальная цена контракта составила 2 699 413 рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить полный комплекс работ: от демонтажа старого покрытия до укладки новых бетонных и тактильных плиток, установки водоотводных решеток, ограждений и навеса. Также предусмотрены прочистка водоотводных лотков, монтаж грязезащитных ковров и окраска элементов ограждения.

На выполнение работ отведено 25 календарных дней с момента заключения контракта.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 23 по 30 апреля, а итоги подведут 6 мая 2025 года.