В Сургуте отремонтируют 11 дворов

В 2025 году в Сургуте приведут в порядок 11 дворовых территорий. На благоустройство направят рекордные 224 миллиона рублей − таких вложений в ремонт придомовых участков в городе еще не было. Об этом на заседании Думы сообщил директор департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

В список попали следующие адреса:

ул. Студенческая, 21

ул. Григория Кукуевицкого, 20

ул. Университетская, 21

ул. Игоря Киртбая, 9 и 9/1

ул. Грибоедова, 4/1

ул. Толстого, 16

проспект Пролетарский, 14

ул. Островского, 29

ул. Ленинградская, 17

проспект Ленина, 72

Депутаты обратили внимание, что ранее речь шла о 15 дворах. Однако в мэрии пояснили, что из-за удорожания асфальта и увеличившегося объема работ на выбранных территориях пришлось сократить количество объектов. По словам чиновников, если после торгов и выполнения работ средства останутся, их перераспределят на другие адреса − в первую очередь на участки у Мемориала Славы.

«Мы направляли в округ письмо с просьбой о выделении 45 миллионов в рамках ремонта 3 дворовых территорий, прилегающих к Мемориалу Славы. На сегодняшний день пока ответ не поступил. 1 мая, край 1 июня, учитывая, что там УК ДЕЗ ВЖР, мы уверены, что успеем освоить, отремонтировать эти дворы», − добавил Сергей Алексеев.

Напоминаем, что в 2024 году в Сургуте обновили 13 дворов: заасфальтировали проезды, обустроили детские и спортивные площадки, установили новые скамейки и освещение. Тогда на ремонт выделили более 120 млн рублей. Новая сумма почти в два с половиной раза превышает показатель двухлетней давности.