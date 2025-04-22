Депутат Думы Сургута призвал признать масштаб проблемы и выработать стратегию ремонта образовательных учреждений

В Сургуте может появиться единый список школ и детских садов, нуждающихся в капитальном ремонте. С такой инициативой выступил депутат Думы Владимир Болотов. По его мнению, на сегодняшний день у города нет внятной стратегии по восстановлению образовательных объектов − каждый год в ремонт попадают учреждения «точечно» и без системного подхода.

«Лечение любой болезни начинается с признания факта, что она существует. Попытайтесь все-таки предоставить программу комплексного капитального ремонта, чтобы там было показано плановое, планируемое значение показателей по финансированию, которые позволят нам сократить количество объектов, нуждающихся в комплексном капитальном ремонте, а в идеале выйти к их отсутствию», − подчеркнул народный избранник.

Такое предложение прозвучало на заседании комитета по городскому хозяйству, где депутаты обсудили предстоящий сезон ремонтов. Оказалось, что в 2025 году капитальный ремонт пройдет лишь в одной сургутской школе − №8.

Также в этом году запланирован ремонт фасадов школ №№1, 4, 7, 22 и 24 и трех детских садов — «Золотая Рыбка», «Калинка» и «Филиппок». Входные группы обновят в семи школах: №№3, 5, 15, 22, 26, 29 и 30. Всего на эти работы будет направят более 500 млн рублей.

По словам директора «ДЭАЗиИС» Андрея Цапа, в последующие годы город планирует капитально ремонтировать по два образовательных учреждения и один детсад ежегодно. Однако в этом году даже до этих показателей выйти не удалось.

К обсуждению капремонтов депутаты вернутся осенью. К этому времени они рассчитывают получить от администрации перечень всех школ и детсадов, нуждающихся в полномасштабной реставрации, с указанием объемов и стоимости работ.

Напоминаем, по расчетам департамента архитектуры и градостроительства, стоимость ремонта всех школ города составляет около трех миллиардов рублей. Однако даже при наличии этих средств проведение ремонтов сразу во всех школах невозможно. Во-первых, это требует временного перевода учеников в другие здания, а, во-вторых, масштабная ремонтная кампания упирается в недостаток учебных мест.