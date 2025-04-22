СК расследует гибель ребенка в СОТ «Виктория» под Сургутом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели подростка при пожаре в СОТ «Виктория» под Сургутом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Югре.

«По данному факту следственным отделом по городу Сургуту следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – передают в источнике.

Для установления точных причин и обстоятельств случившегося назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления.

Напоминаем, ранним утром 21 апреля в бане в СОТ «Виктория» под Сургутом произошел пожар, в результате которого погиб ребенок. В ликвидации возгорания участвовали 26 человек и восемь единиц техники, включая 14 сотрудников и четыре машины от МЧС России.