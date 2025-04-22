Пожар в бане под Сургутом закончился гибелью ребенка

Накануне, 21 апреля, в бане в СОТ «Виктория» под Сургутом произошел пожар, в результате которого погиб ребенок. Сообщение о возгорании бани поступило на пульт пожарной охраны в 04:28, сообщили в телеграм-канале «МЧС ХМАО-Югры».

«По прибытию первых подразделений пожарной охраны горения и задымления не наблюдалось. Сотрудниками МЧС России двое пострадавших детей переданы в карету скорой помощи. К сожалению, позже медики констатировали смерть одного из детей. В результате повреждена электропроводка, б/у вещи, закопчен предбанник», – передают в источнике.

В ликвидации возгорания участвовали 26 человек и восемь единиц техники, включая 14 сотрудников и четыре машины от МЧС России.