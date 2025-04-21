Сегодня в России отмечается День местного самоуправления

Сегодня, 21 апреля, в России отмечается День местного самоуправления. С профессиональным праздником сотрудников администрации, депутатов и ветеранов муниципальной службы поздравили мэр Сургута Максим Слепов, губернатор Югры Руслан Кухарук и председатель Думы Сургута Александр Олейников.

Максим Слепов пожелал коллегам здоровья, благополучия и новых достижений.

«Поздравляю коллег с профессиональным праздником – Днем местного самоуправления! Всем сотрудникам Администрации Сургута, Контрольно-счетной палаты города, депутатам Думы Сургута желаю успешной работы в интересах наших горожан, для развития и процветания Сургута. Здоровья вам, благополучия и новых достижений!» – отметил мэр.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул важную роль муниципальных служащих в диалоге между гражданами и государством.

«Именно вы первыми реагируете на вопросы граждан, являясь важным связующим звеном между жителями и государством. Работая в этой сфере, важно проявлять активность, инициативу, неравнодушие. Принимать реальное участие в решении возникающих проблем. Ответственность и компетентность органов местного самоуправления – это не только основа для развития региона, но и залог успеха в достижении национальных целей, поставленных нашим президентом. Спасибо вам за вклад в развитие нашей страны, служение людям, ваш добросовестный и ответственный труд!» – сказал глава округа.

Преседатель Думы Сургута Александр Олейников напомнил о целях учреждения праздника – укреплении демократии и гражданского общества.

«Сегодня можно уверенно говорить о том, что институт власти перешел на новый уровень работы и взаимодействия с гражданским обществом, стал действенным инструментом в решении многих задач местного значения. Органы местного самоуправления города всегда в открытом диалоге с горожанами и это один из важнейших инструментов конструктивного взаимодействия на благо развития Сургута. Высокий профессионализм сотрудников органов местного самоуправления, искреннее желание делать наш город еще комфортней, помогают в решении текущих проблем», – подчеркнул он.

Праздник был учрежден указом Президента России в 2012 году и с тех пор ежегодно отмечается 21 апреля.