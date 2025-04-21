Стартовал второй в этом году текущий ремонт на паросиловых энергоблоках Сургутской ГРЭС-2

12 апреля начался второй в этом году текущий ремонт на паросиловых энергоблоках Сургутской ГРЭС-2. Вслед за первым блоком энергетики приступили к работам на энергоблоке №3. В течение трех недель будет выполнена смазка и регулировка механизмов, проведен запланированный объем работ по контролю металла и замена узлов по результатам предыдущих экспертиз промышленной безопасности.

Кроме того, в мае продолжатся работы по ремонту дамбы Сургутского водохранилища, которые будут завершены в этом году. В июле в течение двух недель на станции выполнят подготовку теплосетей к осенне-зимнему сезону 2025-2026. В сентябре начнется текущий ремонт на энергоблоке №5 со схожим с третьим блоком объемом работ.

На финише ремонтной кампании на ГРЭС-2 выполнят расширенный средний ремонт энергоблока №2. Он начнется в середине октября и продлится 60 суток. По результатам экспертизы промышленной безопасности в ходе работ будут заменены узлы объединения и элементы острого пара, узлы горячего промперегрева, в том числе отводы и гибы.

В филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» продолжается ремонт зданий и сооружений. Так, энергетики уже проводят работы по замене оконных блоков в здании химводоочистки №2 и обновляют остекление главного корпуса.