Территории Сургутского района защитят от сезонных вредителей

В Сургутском районе скоро начнут обрабатывать территорию от клещей. Работы по дезинсекции начнутся сразу после того, как растает снег. Защитят от клещей больше 300 гектаров ‒ в первую очередь это территории рядом со школами, детскими летними лагерями, больницами, учреждениями культуры и спорта, а также парки и скверы, говорится на сайте администрации муниципалитета.

«Акарицидная обработка в Сургутском районе проходит в три этапа. Средства, которыми опрыскивают газоны, безопасны для людей и животных. Однако, чтобы избежать возможной аллергии, жителям не рекомендуется первые несколько часов посещать обработанные территории», ‒ рассказал начальник отдела реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Александр Матросов.

Помимо этого, в муниципалитете планируется дезинфекция водоемов и прибрежных зон от личинок комаров ‒ на площади более 38 гектаров. В лесопарках проведут барьерную дератизацию против грызунов ‒ ее охват составит около 450 гектаров. Общая стоимость всех работ составляет 3,5 млн рублей.