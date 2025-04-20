На форум «Векторы развития педагогики Ф. Фрёбеля: от научной концепции к вариативным практикам» в Сургуте приедут более 1 200 специалистов

Сургут станет первым после Москвы городом России, который примет V Международную научно-практическую конференцию «Векторы развития педагогики Ф. Фрёбеля: от научной концепции к вариативным практикам». Мероприятие пройдет 21 апреля и соберет более 1200 участников — экспертов в сфере образования, культуры и дошкольного воспитания из России, Казахстана, Беларуси и других стран, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Основное внимание будет уделено практическим аспектам: опыт девяти детских садов будет представлен на шести площадках дошкольных учреждений города. Гости познакомятся с методиками, которые уже внедряются в образовательный процесс. Участников ждут экскурсии по детсадам, демонстрации используемого оборудования и открытые занятия.

Особый акцент сделают на опыте сургутских педагогов в применении фрёбелевской методики. Участники конференции узнают, как с помощью игры и творческих заданий можно формировать у детей познавательную активность и воображение. Именно на этих принципах — обучении через игру, взаимодействии с природой и предметным миром — строится педагогическая концепция немецкого просветителя Фридриха Фрёбеля.

Конференция в Сургуте станет важным шагом в распространении современных практик раннего развития и укреплении профессиональных связей в сфере дошкольного образования.