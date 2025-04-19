Сургутянин впал в кому после сочетания энергетиков, курения и тренировок

Житель Сургута оказался в реанимации и провел два дня в коме после сочетания курения, энергетиков и чрезмерных физических нагрузок в спортзале. Об этом «Вестнику Сургутского района» сообщила заведующая отделением неотложной кардиологии окружного кардиоцентра Екатерина Медведева.

Мужчине стало плохо прямо на работе – он потерял сознание. Сначала ему пытались помочь коллеги, затем на место прибыли фельдшеры реанимационной бригады, которые подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких. В кардиоцентр сургутянин поступил уже в состоянии комы.

«Он поступил в крайне тяжелом состоянии, в коме, у него не было сознания, давление низкое. Дыхание поддерживалось аппаратом искусственной вентиляции легких. Пациент был транспортирован в рентген операционную, где сделали диагностическую экстренную коронарографию. Мы выявили тромбоз инфаркт-зависимой артерии. Ему провели операцию и установили стент»,– рассказала Екатерина Медведева.

Пациент провел в коме два дня. Сейчас его состояние стабилизировалось, он прошел реабилитацию и выписался из больницы. Сам мужчина признался, что совмещал вредные привычки и активные тренировки.

«Курение, спортзал и энергетики совмещал. Вот и результат вышел. Звоночки-то были до этого, а я все думал, что это из-за спортзала, но ошибался», – рассказал пациент.

Сургутянину рекомендовали изменить образ жизни, отказаться от курения и энергетиков. Теперь ему предстоит регулярно наблюдаться у врачей и всю жизнь принимать назначенные лекарства.