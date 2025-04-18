Депутаты Думу Сургута настаивают на комплексном подходе в 30 микрорайоне

В Сургуте депутаты вновь подняли вопрос комплексного развития 30 микрорайона. На заседании комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию они вернулись к обсуждению февральской повестки – выделения земли под очередной многоэтажный дом на улице Каролинского. Поводом для возобновления дискуссии стала все та же проблема: микрорайон 30 застраивается, но в них по-прежнему нет ни школ, ни детских садов, ни нормальных дорог.

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Ивана Сорича, в утвержденной планировке территории заложены два образовательных учреждения, три детских сада, сквер и двадцать жилых домов. Однако пока ни сроки, ни источники финансирования этих объектов не обозначены.

Это вызвало вопросы у депутатов − в частности, у Рината Айсина и Дины Бигловой-Фатовой, которые и инициировали повторное рассмотрение темы.

«Хотелось бы увидеть дорожную карту. И чтобы она была совместно согласованная полностью по реализации всего проекта, комплекса. То есть и объекты социальной инфраструктуры, и объекты транспортной инфраструктуры, и сквер, и жилье, и благоустройство. Давайте рассмотрим весь вопрос в комплексе, и не только в области образования», − заявил заместитель председателя комитета Богдан Гужва.

Комитет поручил администрации до 1 июня разработать комплексную дорожную карту реализации проекта. К вопросу депутаты планируют вернуться после летних каникул, в сентябре.