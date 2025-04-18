Ледоход на Оби в Сургуте начнется раньше обычного – ориентировочно 29 апреля

В этом году ледоход на реке Обь в Сургуте ожидается раньше обычного – 29 апреля. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Андрей Рачев. По его словам, это почти на неделю раньше средних многолетних значений и на три недели раньше, чем в 2024 году.

«В 2024 году ледоход в Сургуте был зафиксирован 18 мая. На сегодняшний день голова ледохода находится в Томской области, Парабельском районе. До границы с ХМАО – около 500 километров, до Сургута – порядка 750 километров», – рассказал он.

Вслед за ледоходом начнется подъем уровня воды. По прогнозам Ханты-Мансийского гидрометцентра, максимальный уровень воды в районе Сургута составит 700-780 сантиметров. Это ниже критической отметки в 800 сантиметров.

«Пик будет к концу июня – началу июля. Максимальный уровень воды ожидается в пределах 700-780 сантиметров. Прогноз благоприятный. В прошлом году максимальный уровень воды в реке Обь оставил 764 сантиметра», – добавил Андрей Рачев.

Он также напомнил, что с 1 апреля в Сургуте действует запрет на выход на лед, однако некоторые горожане его игнорируют. На 18 апреля составлено семь административных протоколов, в основном на рыбаков. Штраф за нарушение – от 300 до 1000 рублей.