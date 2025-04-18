В Сургуте продолжается обсуждение комплексной застройки Ядра центра города

В Сургуте выходит на финальную стадию подготовка к заключению договора о комплексном развитии территории в районе перекрестка улиц Ленина и Университетской − так называемого Ядра центра города. Об этом сообщил депутат Думы Сургута Алексей Кучин.

Согласно проекту, здесь может появиться более 230 тысяч квадратных метров современного жилья, в которых смогут проживать около 7,5 тысяч человек. Взамен застройщик будет обязан обустроить набережную, построить новое здание театра кукол «Петрушка», а также выкупить порядка 140 земельных участков, расположенных в частном секторе.

До 30 апреля у горожан есть возможность повлиять на развитие этой территории. Сбор мнений и предложений ведет департамент архитектуры и градостроительства Сургута через платформу обратной связи на Госуслугах. Оставить свое мнение можно по ссылке.

На странице депутата опубликованы также сравнительные изображения нового проекта, подготовленного компанией «Брусника», и действующей планировки, принятой в 2005 году.

Фотографии планировки, принятой в 2005 году.

Более подробно о застройке Ядра Сургута читайте в нашей «горячей теме».