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Сургутянка набрала 005 и не дозвонилась до ЕДДС: куда обращаться вместо старого номера?

Все жалобы и обращения теперь принимаются по номеру 112

Сургутянка набрала 005 и не дозвонилась до ЕДДС: куда обращаться вместо старого номера?
Фото: siapress.ru

В редакцию siapress.ru обратилась жительница Сургута Н. Саиловская с вопросом: «Куда делась городская единая диспетчерская служба 005? Я хочу пожаловаться, мне это мешает».

Редакция связалась с экстренными службами, чтобы прояснить ситуацию. Как оказалось, номер 005, которым раньше пользовались жители города для обращения в ЕДДС, давно неактуален.

«Этот номер не работает уже как 12 лет», – прокомментировал оператор Единой дежурно-диспетчерской службы Сургута.

По словам сотрудника, сейчас все обращения принимаются через единый номер экстренных служб 112. По нему можно передать жалобу, сообщить о происшествии или обратиться за помощью. Далее сигнал перенаправляется в нужное ведомство ‒ будь то коммунальные службы, спасатели или дежурные администрации.

Напомним, ранее номер 005 использовался как горячая линия для сбора жалоб на коммунальные неполадки, шум, неубранный снег, неработающие светофоры и другие повседневные вопросы.


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Сегодня в 16:21, просмотров: 59, комментариев: 0
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