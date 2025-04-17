Артемий Лебедев поддержал закупку дорогих кормушек в Сургуте

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал нашумевшую закупку пяти беличьих кормушек за 805 тысяч рублей в Сургуте. По его мнению, цена за один домик вполне оправдана, а критика со стороны горожан необоснованна.

«Завидовать вообще-то грех. Если люди хотят порадовать жителей и белочек, то нужно не мешать им и не считать копейки. Почему-то комментаторы представляют, что это якобы какая-то коробка из-под молока с вырезанной дыркой, куда можно насыпать зерна», – высказался блогер.

При этом дизайнер возмутился другим пунктом закупки – оплатой труда инженера-конструктора. По его словам, сумма в 15 тысяч рублей за разработку конструкции кормушки – это «смехотворно и оскорбительно».

«Единственное, что меня удивило: инженеру-конструктору, который должен эти домики для белочек проектировать, собираются заплатить 15 тысяч рублей. Это смехотворно и оскорбительно. Такая сложная работа не может столько стоить. Там гонорар должен быть тысяч 200 минимум», – говорит Лебедев.

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