Концерт с симфоническим оркестром и гуслями прошел в рамках фестиваля «Зеленый шум»

Фестиваль искусств «Зеленый шум» продолжает наполнять апрель яркими культурными событиями. Вечером 16 апреля на сцене Сургутской филармонии состоялся концерт «Мандолиновые истории» − новая авторская программа московской исполнительницы Ольги Егоровой.

Зрителей ждало необычное музыкальное путешествие: мандолина, гусли и голос объединились с мощным звучанием Симфонического оркестра и хоровой капеллы «Светилен». Вместе с Ольгой на сцену вышли один из лучших гусляров страны Павел Лукоянов и сургутская вокалистка Кристина Руденченко.

«Для меня Сургут − это мой home town. И я очень-очень желаю, чтобы в этом моем домашнем городе было побольше солнца, тепла, света и, конечно же, весны. Будем шаманить, ее вызывать <…> Очень приятно, тепло, играть в таких залах, как здесь. Для меня это действительно очень важный зал. И тем более приятно, когда здесь можно высказаться и сыграть что-то новое», − призналась Ольга Егорова.

Сургутская публика впервые услышала международную премьеру «Симфонии для мандолины с оркестром op. 7», а также местную премьеру «Fusion Concerto» для симфонического оркестра и гуслей.

Напоминаем, что «Зеленый шум» подготовил еще два мероприятия:

18 апреля в 19:00 ансамбль солистов «Премьера» Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского приглашает на музыкальный спектакль «Пушкин, Моцарт и Сальери. Послесловие».

20 апреля в 17:00 состоится концертная программа «Великой Победе посвящаем» в исполнении Симфонического оркестра Сургутской филармонии. Солисты – участники программы «Новые имена Сургута».