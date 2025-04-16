В Сургутском районе восстанавливают судьбы фронтовиков

В Сургутском районе продолжается масштабная работа по восстановлению биографий участников Великой Отечественной войны. Только в поселении Сытомино установлены данные о 251 земляке, рассказал в соцсетях глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Работа началась еще в 1978 году. Тогда учительница местной школы Нина Белкина с ребятами записывали истории ветеранов. В 90-е годы это делал основатель Сытоминского школьного музея Владимир Чирухин. С начала 2000-х восстанавливают судьбы земляков курсанты военно-патриотического клуба и юнармейцы. Последние два года с ребятами работает учитель географии, руководитель школьного музея Сергей Фоменков», − поделился глава.

Ребята сравнивают архивные списки военкоматов, поселений, имена на памятниках с данными сайта Минобороны «Память народа». Благодаря этому удалось восстановить имена около 50 ранее неизвестных бойцов, которые теперь внесены в Книгу Памяти Сургутского района.

Истории земляков Сытоминский школьный музей размещает на своей странице во «ВКонтакте».

«Например, история Ивана Коренькова. Родился в юртах Тугаскиных, окончил Сытоминскую школу-трехлетку, работал в колхозе. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Молдавии, Югославии. Награжден орденами Отечественной войны II и I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 13 благодарностями Верховного Главнокомандующего. После войны работал в Сытомино. Ушел из жизни в 2004 году», − добавил Андрей Трубецкой.

Подобная работа идет и в других поселениях района. В Высоком Мысе сотрудники Центра досуга и творчества под руководством Веры Исаевой восстановили 186 биографий фронтовиков, призванных из Тундринского сельсовета. По каждому готовят публикации и буклеты, которые до конца года передадут в школьный музей.