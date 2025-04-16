Новый ТОС появится в 10 микрорайоне Сургута

В Сургуте может появиться новый ТОС − «Гагарин». На комитете по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку депутаты Думы города рассмотрели соответствующий проект решения об установлении границ территории, на которой будет действовать новая структура самоуправления. Инициатива исходит от жителей жилого дома №12, расположенного в десятом микрорайоне города на улице Гагарина.

«Решение подготовлено в целях реализации прав жителей города на участие в осуществлении местного самоуправления», − передает городская Дума.

В частности, речь идет о создании официальной территории, в пределах которой жители смогут объединяться для решения локальных вопросов, благоустройства и организации совместных мероприятий.

Предложение о создании нового ТОС поступило в Думу 27 марта 2025 года. В проекте также указана схема границ территории.

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Гагарин», не являются границами земельного участка и не попадают в сферу действия земельного законодательства», − говорится в описании границ ТОС.

Проект решения был инициирован председателем Думы Сургута Александром Олейниковым. Окончательное утверждение вопроса состоится 23 апреля на 35-м заседании Думы города. После официального опубликования решение вступит в силу.