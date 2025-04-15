Около 17 новых автобусов закупят для Сургута летом 2025 года

Автопарк сургутского перевозчика «СПОПАТ» этим летом пополнится новой техникой. Предприятие планирует приобрести партию автобусов за 264 млн рублей. Об этом пишет NEFT, ссылаясь на портал госзакупок.

«Автобусы будут окрашены в белый цвет, работать на метане, иметь 30 посадочных мест и развивать скорость от 80 километров в час. Точное число приобретаемых машин в закупочной документации отсутствует, однако указана цена за одну штуку – 1,5 млн рублей. Согласно указанному в заявке лимиту, выходит, что предприятие сможет купить около 17 автобусов», – передают в источнике.

Поставщика определят по итогам аукциона, который состоится 7 мая. До конца июля 2025 года выбранный подрядчик должен будет передать партию транспорта предприятию.