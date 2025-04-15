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​В Сургуте прошла рабочая встреча с новым прокурором: в центре внимания − проблемы, о которых говорят жители

Председатель Думы Сургута вместе с главой города встретились с новым прокурором

​В Сургуте прошла рабочая встреча с новым прокурором: в центре внимания − проблемы, о которых говорят жители
Фото: Александр Олейников

Председатель Думы Сургута Александр Олейников вместе с главой Максимом Слеповым приняли участие во встрече, на которой прокурор ХМАО-Югры Евгений Ботвинкин представил нового прокурора города. Марат Тубеев официально вступил в должность 2 апреля − соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор РФ.

Как отметил Александр Олейников, на ней обсуждались ключевые проблемы Сургута, находящиеся на контроле как у окружной прокуратуры, так и у губернатора Югры. Особое внимание уделили важности совместной работы органов местного самоуправления и надзорного ведомства.

«У него большой профессиональный опыт: в органах прокуратуры Югры проходит службу с апреля 2010 года. Я поздравляю Марата Маратовича с назначением, желаю успехов в работе на благо нашего города», − отметил председатель Думы.

Напоминаем, в 2006 году Марат Тубеев завершил обучение в Северо-Осетинском государственном университете имени Коста Левановича Хетагурова.

С 2007 по 2010 годы проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации.

К работе в органах прокуратуры ХМАО приступил в апреле 2010 года. За это время занимал различные должности: помощника прокурора Октябрьского района, помощника Югорского межрайонного прокурора, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, госнаркоконтроля и юстиции прокуратуры округа, заместителя прокурора Мегиона и Сургута, прокурора Белоярского.

С апреля 2022 года возглавлял прокуратуру города Нягани.


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Сегодня в 14:15, просмотров: 140, комментариев: 0
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