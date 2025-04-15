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​В Сургуте депутаты утвердили наказы избирателей: помощь получат школы и детские сады

Комитет по социальной политике Думы Сургута одобрил пять предложений избирателей

​В Сургуте депутаты утвердили наказы избирателей: помощь получат школы и детские сады
Фото: Дума Сургута

На заседании комитета по социальной политике Сургута депутаты поддержали пять наказов избирателей. Средства на их реализацию уже заложены в городском бюджете.

«Все наказы избирателей, деньги для реализации которых предусмотрены в городском бюджете, должны быть утверждены до конца июня», − сообщили в городской Думе.

Так, миллион рублей направят на поддержку средней школы №3. Деньги пойдут на приобретение установок для обеззараживания воздуха, термометрии и питьевых фонтанов.

Школе №12 выделят 333 тысячи рублей на приобретение форменной одежды для юнармейцев. Планируется закупить по 30 комплектов беретов, футболок, брюк, берцев и ремней для участников военно-патриотического движения «Юнармия».

В числе получателей поддержки также три детских сада. Для «Гуселек» закупят 60 стульев − на сумму около 229 тысяч рублей. В «Мишутку» поступят восемь комплектов очков виртуальной реальности. А детскому саду «Веснушка» выделят 120 тысяч на 40 новых стульев.

Решение по пятерке текущих проектов приняли единогласно.

Отметим, что ранее средства, предусмотренные на исполнение наказов избирателей, депутаты могли направлять только на социальную сферу. В основном они были направлены на помощь в подготовке школ и спортивных учреждений к учебному году. Позже добавилось еще и благоустройство. Например, на 34 заседании Думы проголосовали за первый наказ в этом году − миллион рублей направят на благоустройство территории, прилегающей к МКЦ «Дворец торжеств».


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Сегодня в 11:37, просмотров: 115, комментариев: 0
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