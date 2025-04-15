Два юных пешехода пострадали в ДТП в Сургуте

Вчера, 14 апреля, в Сургуте произошло два ДТП с участием двух юных пешеходов. Первый инцидент случился на улице Университетская. По предварительным данным, 69-летняя горожанка, управляя автомобилем «Renault», при проезде регулируемого пешеходного перехода на красный свет наехала на десятилетнюю девочку, сообщает пресс-служба ГАИ Югры.

Этим же вечером на улице Декабристов 28-летняя сургутянка, управляя автомобилем «Kia» наехала на 14-летнего подростка.

«На улице Декабристов, 28-летняя женщина, управляя автомобилем «Kia» допустила наезд на 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости», ‒ говорится в сообщении.

В обоих случаях дети получили травмы.