Тело мужчины обнаружили на реке Обь в Сургуте

Днем 13 апреля в районе сквера «Речников» в Сургуте спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Информация о происшествии поступила в экстренные службы города в 12:00, передает МЧС России по ХМАО.

На место оперативно прибыли представители МКУ «Сургутский спасательный центр», УМВД России по городу Сургуту, бригада скорой помощи и сотрудники Сургутского инспекторского отделения ГИМС МЧС.

В 12:20 спасатели подтвердили, что найденный мужчина мертв. Обстоятельства трагедии устанавливает Следственный комитет.

Спасатели напоминают жителям и гостям региона: с приходом весны лед на реках становится крайне опасным. Выход и выезд на него могут стоить жизни.

Рекомендации от МЧС:

– не выходите на весенний лед;

– откажитесь от подледной рыбалки;

– следите за детьми, особенно вблизи водоемов.