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​Православные христиане Сургута отмечают один из главных православных праздников – Вербное воскресенье

В храме Георгия Победоносца в Сургуте прошла служба ко дню Вербного воскресенья

​Православные христиане Сургута отмечают один из главных православных праздников – Вербное воскресенье
Фото: Станислав Капитонов

Сегодня православные христиане Сургута празднуют один из главных церковных праздников – Вход Господень в Иерусалим, известный как Вербное воскресенье. В храме Георгия Победоносца накануне прошло всенощное бдение, фотографии с богослужения опубликовали в соцсетях.

Вербное воскресенье посвящено событию из Евангелия – торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим. Перед этим он воскресил своего друга Лазаря, и весть о чуде быстро разошлась по округе. Люди радостно встречали Спасителя, махали пальмовыми ветвями и кричали: «Осанна Сыну Давидову!»

Символом этого праздника стали веточки вербы – одного из первых растений, пробуждающихся весной. Именно их приносят в храмы на богослужение в знак духовного обновления.

После Вербного воскресенья начинается последняя и самая строгая неделя Великого поста – Страстная седмица. В это время верующие вспоминают о последних днях земной жизни Христа и готовятся к Пасхе.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 56, комментариев: 0
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