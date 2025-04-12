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​В Сургутском районе строят новую поликлинику

Новая поликлиника в Белом Яре заменит старую деревянную больницу

​В Сургутском районе строят новую поликлинику
Фото: администрация Сургутского района

В Белом Яре начали строить новый корпус районной поликлиники. Он появится на месте старого деревянного корпуса рядом с главной больницей на улице Лесной, 1Б. Сейчас строители ставят стены и столбы, заливают фундамент, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Поликлиника возводится на окружные средства в рамках программы ХМАО-Югры «Модернизация первичного звена здравоохранения». Новое двухэтажное здание площадью 2248 кв. м рассчитано на 191 посещение в смену. Здесь расположатся педиатрическое отделение, женская консультация и кабинеты узких специалистов. В проект заложены фасад с витражами, фальцевая кровля, парковка, доступная среда для людей с ОВЗ и благоустройство», – указал он.

Медучреждение обслуживает не только Белый Яр, но и соседние поселки – Барсово, Солнечный, Сайгатино, Высокий Мыс и Тундрино. Всего это около 40 тысяч человек, из них более десяти тысяч детей.

«Модернизация первичного медицинского звена в муниципалитете проходит уже несколько лет. Так, уже появились новый фельдшерско-акушерский пункт в Тундрино, амбулатории в Русскинской и Локосово. Капитально отремонтированы поликлиника в Барсово и ФАП в Тром-Агане», – отметил Андрей Трубецкой.

Помимо этого, сейчас в Сургутском районе приводят в порядок больницы в Солнечном, Лянторе, Нижнесортымском и Угуте, а также реконструируют поликлинику в Фёдоровском.


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Сегодня в 16:21, просмотров: 106, комментариев: 0
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