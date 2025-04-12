Сургут примет международную конференцию по педагогике Фрёбеля

21 апреля Сургут станет площадкой для проведения V Международной научно-практической конференции по педагогике Фрёбеля. Мероприятие соберет экспертов в области образования и культуры, специалистов-практиков и общественных деятелей из России, Казахстана, Беларуси и других стран, сообщает администрация Сургута.

«В Сургуте все дошкольные образовательные учреждения успешно реализуют методику Фрёбеля. Детские сады города располагают широким спектром качественного оборудования и методических материалов, разработанных в соответствии с принципами данной педагогической системы. Все педагоги дошкольных учреждений прошли специализированную программу повышения квалификации по применению методики Фрёбеля. У нас большой опыт, которым мы гордимся и готовы поделиться», – отметила директор МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» Елена Кадырова.

Конференция пройдет на семи площадках в дошкольных учреждениях города. Особое внимание уделят практическому применению методики Фрёбеля сургутскими педагогами. Например, в детском саду № 47 «Гусельки» расскажут об использовании фрёбелевских игр и занятий в сочетании с нейропсихологией, в том числе для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Фрёбель-педагогика, основанная на идеях немецкого педагога Фридриха Фрёбеля, предлагает уникальный взгляд на воспитание и обучение детей раннего возраста. Основной акцент делается на творческом развитии ребенка через игру, взаимодействие с природой и окружающими предметами», – добавили на сайте мэрии города.

По словам педагогов, методика Фрёбеля становится все более популярной благодаря гуманистическому подходу и вниманию к потребностям детей.