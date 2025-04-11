В «Старом Сургуте» отметят древний праздник ханты и манси

В субботу, 12 апреля, на площадке у дома коренных народов Севера в историко-культурном центре «Старый Сургут» состоится традиционный праздник ханты и манси ‒ Вороний день. Это одно из главных событий в культуре обских угров, символизирующее приход весны, пробуждение природы и обновление жизни, говорится в пресс-релизе центра.

Гостей праздника ждет насыщенная программа, в которой переплетаются древние традиции и современные форматы. В числе мероприятий: этноквест «Чумовая миссия», концертная программа с участием национальных коллективов, мастер-класс по изготовлению фигурки вороны, церемония «Рожденные в Югре» и обряд поклонения березе.

На протяжении всего мероприятия гостей будут угощать ароматным таежным чаем, а также знакомить с традициями и укладом жизни коренных народов Севера.