В Сургуте растет число отказов от прививок

В Сургуте сохраняется низкий уровень вакцинации, несмотря на наличие препаратов в медицинских учреждениях. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщила заведующая инфекционным отделением Сургутской окружной клинической больницы, врач-инфекционист высшей категории Ольга Козловская.

По ее словам, многие сургутяне сознательно отказываются от прививок, полагая, что не заболеют. Среди противников вакцинации не только взрослые, но и родители, которые не прививают собственных детей. Часто вакцинацией пренебрегают даже педагоги.

«Вакцины в наличии есть, но население у нас не вакцинируется. Многие уверены, что никогда не заболеют, и отказываются от прививок. Это вызывает тревогу, потому что вирусные инфекции могут привести к серьезным осложнениям, особенно у непривитых», ‒ отметила врач.

Медики напоминают, что вакцинация остается одним из самых надежных способов профилактики вирусных заболеваний и предупреждают: непривитые люди находятся в зоне повышенного риска, особенно в периоды сезонного подъема заболеваемости.

Ранее заведующая инфекционным отделением рассказала о мифах, реальных вирусах и сезонных обострениях в Сургуте.