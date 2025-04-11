В «Победите», «Крыльях Сургута» и других кооперативах Сургута построят новые ЛЭП и центры питания

Представители «Сургутских городских электрических сетей» (СГЭС), департамента городского хозяйства, энергосбытовых компаний и 19 садовых товариществ Сургута и Сургутского района собрались за «круглым столом». Одна из ключевых тем встречи − итоги работы энергосетей в прошедшем зимнем сезоне.

Несмотря на относительно теплую погоду, в ряде СОНТ зафиксировали случаи превышения установленной мощности. СГЭС и ЮТЭК-РС обеспечили бесперебойную подачу электричества, устраняя возникающие проблемы в оперативном режиме, отметили в пресс-службе сетевой компании.

Особое внимание на встрече уделили вопросу бездоговорного потребления электроэнергии. Только в СОНТ «Победит-1» и «Победит-2» специалисты оформили более 500 актов нарушений. В суд направлено 90 исков на общую сумму свыше 17 миллионов рублей. Энергетики напомнили: подключение к электросетям должно быть официальным, с заключением договора энергоснабжения.

Участникам также представили планы по модернизации энергоинфраструктуры в 2025 году. Обновление затронет такие дачные поселки, как «Чернореченский», «Крылья Сургута», «Магистраль», «Прибрежный», «Север», «Север-1», «Старожил-1», «Дорожник», «Ветеран-2» и «Победит-1». В этих кооперативах планируют построить 30 км линий электропередачи и установить восемь новых центров питания.