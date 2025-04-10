Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

12 апреля

Мастер-класс «Полет нормальный!»

Место проведения: Сургутский Художественный Музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

В День Космонавтики для сургутян организовали мастер-класс, на котором они смогут создать декоративную композицию в смешанной технике.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый – 450 рублей, семейный – 525 рублей. 0+

Школьная музыкальная драма «Всем, кого касается»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 19:00.

Жителям и гостям Сургута покажут спектакль по пьесе Даны Сидерос «Всем, кого касается». История разворачивается в одном из старших классов элитной школы, где появляются два загадочных ученика. Они общаются на странном, понятном только им языке прикосновений. Вместе с тем в школе начинают происходить тревожные события. Современная пьеса говорит о часто встречающемся жестоком явлении ‒ травле подростка в школе, но касается не только буллинга.

Телефон для справок: 62-80-53. Цена билета: от 800 рублей. 12+

КОСМИЧЕСКИЙ JAM в Невесомости

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Сургутян приглашают отметить День космонавтики на космическом мероприятии в Невесомости. Гостей ждет создание космических картин современными сургутскими художниками, коллективная музыкальная и индивидуальная пластическая импровизации, комплимент от заведения и атмосфера космоса.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 450 рублей, на входе ‒ 700 рублей. 16+

13 апреля

Спектакль «Огневушка»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

На сцене сургутской филармонии покажут спектакль, поставленный по мотивам сказа Павла Бажова, который вошел в его сборник «Малахитовая шкатулка». Давно уральские старатели придумали легенду о маленькой лесной волшебнице ‒ Огневушке-поскакушке, которая иногда является к старателям у костра и танцем своим указывает места, где находится золото. Это сказ о том, что как бы ни было тяжело, а человеку с чистым и любящим сердцем многое в жизнь откроется.

Телефон для справок: 34-44-03, 34-48-18. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Музейное занятие «Брошь бабочка»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Юные и взрослые горожане могут изготовить необычную брошь из фетра. Красочные бабочки, сделанные своими руками, станут красивым украшением одежды или подарком.

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 6+

Мастер-класс «Вербное воскресенье»

Место проведения: Сургутский Художественный Музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Жителей Сургута всех возрастов приглашают на мастер-класс по созданию декоративной подвески. Участники мероприятия будут работать с самозастывающей глиной.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый – 300 рублей, семейный – 350 рублей. 0+

Концерт «Ягодка! Фигура 10-я, юбилейная!»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 14:00.

В Сургуте состоится концерт «Ягодка! Фигура 10-я, юбилейная!» клубного формирования «Ягодка», посвященный десятилетию коллектива. В программе вечера: лучшие хореографические номера «Ягодки» за прошедшие десять лет, задорные кадрили и плавные хороводы, обворожительные улыбки и неповторимые танцевальные движения харизматичных участниц коллектива.

Телефон для справок: 60-58-60. Касса: 24-02-80. Цена билета: 400 рублей. 6+

Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5. Время: 18:00.

Ансамбль «Мирас» ‒ один из самых востребованных профессиональных коллективов России. Зрители смогут насладиться танцами, песнями и инструментальными пьесами, которые отражают традиции и культуру разных народов страны.

Телефон для справок: 41-43-21. Цена билета: от 550 рублей. 6+