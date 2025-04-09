Железнодорожный вокзал в Сургуте получит новый облик и пересадочный узел

Работы на стройплощадке железнодорожного вокзала в Сургуте возобновятся уже в конце апреля – начале мая. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев в интервью телеканалу «СургутИнформ-ТВ».

Долгий простой, по словам чиновника, был связан с корректировкой проектной документации. Основные изменения коснулись внешнего облика здания: вместо ярких орнаментов фасад станет более сдержанным. Также проект дополнили транспортно-пересадочным узлом для междугородних автобусов.

«Перспективы сегодня достаточно неплохие. Мы тоже подключились по поручению губернатора к этой задаче. Совместно с подрядной организацией доработали проектную документацию. Мы пересмотрели проектное решение, прошли техническую часть экспертизы, в прошлом году внесли изменения. В этом году, в марте, подрядчик уже получил экспертизу сметной стоимости. Это было сделано совместно с нашим стройблоком: мы активно сопровождали проект, работали с государственной экспертизой. Сегодня есть все основания для того, чтобы продолжить реализацию этого проекта. С коллегами из РЖД мы договорились о ритмичном финансировании строительства», – рассказал Азат Ислаев.

По плану, к концу 2025 года подрядчик должен возвести каркас здания и приступить к монтажу стен.