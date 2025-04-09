Ремонт моста имени Солохина стартует весной и продлится до 2026 года

В Сургуте весной этого года начнется ремонт моста имени Валентина Солохина. Сейчас окружное управление автодорог ищет подрядчика для проведения работ. Стоимость реконструкции оценивается в 352 млн рублей, пишет NEFT ссылаясь на портал госзакупок.

«Ремонт будет вестись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчику предстоит восстановить железобетонные конструкции сооружения и устранить повреждения. Работы планируют завершить к 15 октября 2026 года», – передают в источнике.

Автомобильный мост был открыт в 2000 году. Его протяженность вместе с подходами составляет около 15 километров. Переправа названа в честь ее создателя – инженера Валентина Солохина, возглавлявшего АО «Мостострой-11».