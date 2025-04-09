Врачи Сургута усилили внимание к детской эндокринологии

В детской поликлинике Сургута зарегистрированы 36 детей с сахарным диабетом. Из них 34 ребенка страдают диабетом первого типа, и только двое ‒ второго, сообщает Депздрав ХМАО.

В 2024 году впервые диагноз был поставлен трем детям. Двое из них были направлены в Окружную клиническую больницу для уточнения диагноза и назначения инсулинотерапии. Еще один случай выявили в стационаре после самостоятельного обращения семьи ‒ ребенок поступил с жалобами на плохое самочувствие.

Как отмечают врачи, важную роль играет своевременная настороженность специалистов первичного звена. Это позволяет направить пациента к эндокринологу на ранней стадии и предотвратить развитие опасных осложнений, в том числе диабетического кетоацидоза.