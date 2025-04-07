В Сургуте библиотека №3 приостановила работу из-за замены линолеума

В Сургуте библиотека №3 имени П.А. Суханова временно приостановила работу из-за ремонта. Как сообщили в МБУК «Централизованная библиотечная система», учреждение будет закрыто для посетителей с 25 марта по 30 июня.

В пресс-службе администрации Сургута корреспонденту siapress.ru уточнили, что библиотека закрыта в связи с заменой линолеума.

«Библиотека № 3 им. П.А. Суханова закрыта в связи с заменой линолеума. Ремонтные работы проводятся в плановом порядке. В библиотеке приостановлена выдача документов библиотечного фонда и проведение культурно – просветительных мероприятий», – сообщили в мэрии.

В администрации дополнили, что сургутяне могут обратиться в библиотечные пункты на базе МБОУ СОШ 12, МБОУ СОШ 22, АУ СПО ХМАО-Югры «Сургутский профессиональный колледж».