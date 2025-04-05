Более 250 студентов Сургута поучаствовали в «Студенческой весне»

В Сургуте завершился городской этап фестиваля «Студенческая весна», в котором приняли участие более 250 студентов высших и профессиональных образовательных учреждений города. Об этом сообщила местная мэрия в своих соцсетях.

«Конкурсная программа организована в восьми направлениях – музыка, танец, театр, оригинальный жанр, мода, медиа, видео и арт. Номера ребят оценивало авторитетное жюри из числа сургутских деятелей культуры и искусства. Организатором мероприятия выступает молодежный центр «Цвет» учреждения по работе с молодежью «Наше время» и отдел молодежной политики комитета внутренней и молодежной политики администрации Сургута», – указали в сообщении.

Призеры, занявшие первые места в каждой персональной номинации, получили дипломы и ценные подарки. Следующий этап для победителей – окружной этап фестиваля, который пройдет в Ханты-Мансийске. Затем лучшие из них будут представлять наш регион на всероссийском мероприятии.