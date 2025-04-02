СГЭС усилила контроль за подстанциями Сургута из-за угрозы паводка

Энергетики СГЭС готовятся к весеннему паводку. В зоне риска оказались городские подстанции, рядом с которыми за зиму скопились большие кучи снега – их оставили управляющие компании во дворах. Специалисты уже обозначили зоны возможного подтопления объектов и усилили контроль за ними, сообщили в компании.

«На предприятии создана комиссия по проведению противопаводковых мероприятий. С оперативным персоналом проведены внеплановые инструктажи о порядке действий в период паводка. На случаи возникновения чрезвычайных ситуаций сформированы ремонтные бригады, оснащенные необходимой спецтехникой», − рассказал и.о. главного инженера Андрей Желещиков.

Как пояснили в СГЭС, энергетики ежедневно осматривают объекты, очищают крыши ТП и РП от снега и наледи, приводят в порядок дренажные и водоотводные системы.

Управляющим компаниям направлены напоминания – складировать снег возле электрообъектов нельзя.