В Сургуте приступили к устранению повреждений дорог

В Сургуте стартовали весенние работы по устранению повреждений дорожного покрытия. Ямочный ремонт ведется с применением литых смесей – это позволяет восстанавливать дороги даже при температуре до -10 °С.

«Данная технология имеет преимущество в возможности выполнения работ при температуре до минус 10°С. Этот метод ямочного ремонта используем весной, сразу после таяния снега, и в основном работаем с аварийными ямами. Планируем восстановить свыше 2500 квадратных метров дорожного покрытия литым асфальтобетоном», – рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города Анна Коршунова.

На сегодняшний день уже отремонтированы участки на проспектах Комсомольском и Мира, улице Инженерной, Щепеткина, Майской, Грибоедовской развязке. Всего за первые дни восстановлено 13 участков.

«Работы выполняются оперативно. Бригада сначала выезжает на объект и фрезерует участок. Затем основание дороги очищаем от пыли и грязи с помощью механических дорожных щеток или сжатого воздуха, при необходимости высушиваем поверхность горячим воздухом. После этого заливаем и равномерно распределяют смесь. Уже отремонтировано около 13 участков. Работы ведутся непрерывно, в круглосуточном режиме», – отметил начальник участка СГМУП «ДорРемТех» Максим Кальтымов

В ближайшее время работы продолжатся на Нефтеюганском шоссе, улицах Профсоюзов, Есенина, Шидловского, Островского, а также на перекрестках Маяковского – Профсоюзов и Мелик-Карамова – Югорской.

Завершить ямочный ремонт литым асфальтобетоном планируют до 1 мая. В общей сложности обновят более 18 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.