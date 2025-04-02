В Сургуте девочке с пороком сердца провели операцию без единого разреза

В Окружном кардиоцентре Сургута 11-летней девочке из Нефтеюганска вылечили врожденный порок сердца без единого разреза. Об этом сообщил директор Депздрава Югры Роман Паськов в своем телеграм-канале.

«У нее с рождения был дефект межпредсердной перегородки – отверстие между предсердиями, которого в норме быть не должно. Состояние требовало наблюдения, и с первых месяцев жизни ребенок находился под контролем детского кардиолога Окружного кардиоцентра. Когда девочка подросла, плановое УЗИ показало изменения, которые уже нельзя было оставлять без хирургического лечения», – рассказал Паськов.

Операцию провел рентгенхирург Сергей Ковальчук. Через прокол в бедренной вене он ввел в сердце специальное устройство – окклюдер, которое перекрыло отверстие между предсердиями. В результате порок сердца, с которым ребенок жил 11 лет, устранили за 30 минут.

Уже через три дня после операции девочку выписали домой. Теперь она может вести активный образ жизни без ограничений.