За три месяца в Сургуте − двое погибших на пожарах и десятки возгораний

С января по конец марта в Сургуте произошло 87 пожаров − на пять больше, чем за тот же период в прошлом году. Погибли два человека. Раненых нет, сообщает ОНДиПР по городу.

Основные причины: неправильно установленное или неисправное электрооборудование, неосторожное обращение с огнем − курение, поджоги, детские шалости, неисправные печи и дымоходы.

«ОНДиПР по г. Сургуту обращает внимание, что свыше трети пожаров в городе происходят по причине неосторожного обращения с огнем (пожароопасные работы, курение, детские шалости). Мы призываем граждан быть максимально внимательными при использовании открытого огня, не курить в постели, не оставлять детей без присмотра. Предотвратить пожар и самые страшные его последствия − гибель людей − под силу каждому из нас», − отмечает ведомство.

Больше половины возгораний произошли в жилом секторе − 56 инцидентов, в том числе в 29 многоквартирных домах. Также пожары произошли в 11 садовых домах, 9 банях, 6 надворных постройках, 4 автомобилях и на 26 других объектах.