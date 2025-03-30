Опрос показал, что большинство сургутян берутся за книги лишь время от времени

Половина участников опроса на сайте siapress.ru признались, что читают книги регулярно и много. Еще 38,2% ответили, что берутся за чтение лишь время от времени. И только 11,8% сообщили, что вообще не читают.

В телеграм-канале результаты распределились иначе. Лишь 28% респондентов назвали себя активными читателями, а большинство – 59% – признались, что читают редко. 13 % не читают совсем.

Таким образом, опросы показывают: книги по-прежнему интересны многим, но большая часть читателей всё же выбирает формат «редко, но метко».