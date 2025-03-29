Сургутяне присоединятся к международной акции «Тотальный диктант» 5 апреля

Сургут в 13-й раз примет участие в международной акции «Тотальный диктант». Жители города смогут проверить свою грамотность 5 апреля. Регистрация уже началась на официальном сайте акции – totaldict.ru.

В Сургуте диктант можно будет написать:

в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина (ул. Республики, 78/1),

в библиотечном пункте на ул. Кукуевицкого, 2,

в компании «Россети Тюмень»,

в аэропорту Сургут,

в Сургутском педагогическом университете (ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2),

в центре «Лингва» (ул. Дзержинского, 2/1),

и впервые – в социальном кинозале «Галерея кино».

Студенты Института нефти и технологий также напишут диктант в своем учебном заведении.

Особое новшество – акция «Недиктант.Дети». Ребята с 1 по 7 класс смогут выполнить интересные задания по русскому языку. Участвовать можно на площадках, отмеченных логотипом «Недиктант.Дети».

Некоторые площадки требуют предъявить паспорт. Чтобы попасть на диктант, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать город Сургут и удобную площадку.

В этом году диктант напишут в более чем 900 населенных пунктах России, а также в 80 городах 50 стран мира – от Ирландии до Филиппин. Автором текста стала Марина Москвина – писательница, сценарист, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного Почетного диплома Андерсена.