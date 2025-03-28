Какие улицы Сургута приведут в порядок в этом году

В 2025 году в Сургуте приведут в порядок свыше 20 километров городских дорог. Общая площадь ремонта составит 224 тысячи квадратных метров, рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Анна Коршунова.

По ее словам, в прошлом году Сургут завершил участие в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» − с 2019 года отремонтировали 38 объектов.

Сейчас работа продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году отремонтируют улицы Югорская, Бахилова, Юности. Также в планах два участка проспекта Ленина – от улицы Магистральной до Декабристов и далее до Майской − их должны полностью обновить в 2026 году.

Кроме того, в этом году в городе хотят отремонтировать три объекта за счет местного бюджета: многоуровневую развязку по улице Аэрофлотская, улицу Профсоюзов и улицу Шидловского.

Отремонтируют 14 внутриквартальных проездов и тротуары на 10 участках, включая улицу Геодезистов в поселке Снежный, улицу Дальнюю к кладбищу Чернореченское, Югорский тракт и бульвар Свободы со стороны жилой застройки.

«Капитальный ремонт у нас четырех внутриквартальных проездов, а также трех объектов по устройству тротуаров: Геодезистов, Дальняя и напротив торгового центра «Аура» по Тюменскому тракту. Также еще в рамках капремонта у нас реализуется ремонт улицы Югорская. Это двухлетний контракт», − обратила внимание замдиректора департамента.

Большинство контрактов по нацпроекту уже подписаны. Как уточнила Коршунова, это стало возможным благодаря поручению главы города.

«Глава города дал поручение заключить все контракты по нацпроекту в первом квартале 2025 года. Работы начнем, как только позволят погодные условия – ориентировочно с середины мая. Что касается объектов, финансируемых из местного бюджета, процесс контрактования продолжается. «Частично контракты уже заключены. До 1 июня вся процедура будет завершена», − отметила замглавы департамента.

Улицу Шидловского в этом году обновят на участке от Привокзальной до Крылова – пока только проезжую часть, так как конкурсные процедуры еще не состоялись, добавила Коршунова.

«Да, еще конкурсные процедуры еще не состоялись. Но вы знаете, что на Шидловского в этом году будут выполнять строительство от улицы Крылова до улицы Усольцева. Это уже в рамках строительства», − прокомментировала она.

Напоминаем, в Сургуте началось строительство нового участка дороги на улице Александра Усольцева, от улицы Шидловского до улицы Семена Билецкого.

Ранее на строительство и содержание дорог Сургута выделили рекордные семь миллиардов рублей. Из них 2,7 миллиарда пойдут на строительство новых магистралей, 1,6 миллиарда – на ремонт существующих дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров. Еще два миллиарда направят на развитие инженерной инфраструктуры.

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