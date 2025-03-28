В Сургуте на заснеженных автостоянках установят знаки «Парковка запрещена»

В ближайшее время на некоторых муниципальных автостоянках Сургута установят знаки «Парковка запрещена». Это связано с тем, что властям проблематично расчищать территории от снега, так как они постоянно забиты автомобилями, между которыми спецтехнике неудобно проезжать. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал и.о. заместителя начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства администрации Сургута Андрей Байков.

«Установка знаков «Парковка запрещена» ‒ это попытка выхода из ситуации, когда стоянки города постоянно забиты транспортом днем и ночью. Днем транспорт используется работниками близлежащих организаций и предприятий, а ночью, соответственно, жителями. Почему-то жители считают, что это только их парковки, специально для них предназначенные, и в любое время дня и ночи размещают свой транспорт», ‒ сообщил он.

В Сургуте на некоторых стоянках уже установлены знаки «Парковка запрещена». Ограничения действуют в определенный день недели. Так, например, на парковке напротив магазина «Пятерочка» по адресу проспект Ленина, 51/1, стоянка легковых автомобилей запрещена в пятницу в дневное время.

«У нас в ПДД и в ГОСТах на знаках нет такого, чтобы ограничения действовали, например, каждую третью пятницу месяца, или каждую вторую. То есть на знаках указан либо определенный день недели и время, соответственно, либо четный или нечетный день. Но надо понимать, если мы установим знак в нечетный день, то через день закрывать стоянку нелогично. Поэтому будем выбирать, когда подрядчику удобнее чистить стоянку, тогда раз в неделю она и будет закрыта», ‒ указал спикер.

Как отметил Андрей Байков, установка знаков «Парковка запрещена» ‒ достаточно правильное и привычное многим решение проблемы: «Его уже можно назвать древним. Знаки появились в городе около семи-восьми лет назад. Например, на улице Профсоюзов, в районе домов №38, №40 и №42 эти знаки уже давно стоят. И ничего, жители привыкли. Они знают, когда будет проходить чистка стоянки от снега, и когда машины лучше не ставить».

Всего в реестре Сургута насчитывается 140 муниципальных парковок. На сегодняшний день знаки «Парковка запрещена» установлены на почти 30 местах.