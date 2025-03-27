Деятелям культуры Сургута вручили знак «За преданность профессии»

Накануне, 25 марта, в Сургуте состоялся торжественный вечер, посвященный Дню работника культуры. В этот день более 60 сотрудникам учреждений культуры Сургута вручили Почетные грамоты и Благодарственные письма за их труд и преданность делу, а 11 деятелей культуры города получили знак «За преданность профессии», сообщает местная администрация.

«11 деятелей культуры Сургута удостоены знака «За преданность профессии». Он традиционно вручается работникам культуры города, имеющим стаж в профессии свыше 40 лет и внесшим значительный вклад в развитие культурной среды Сургута. Также присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры» и вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма от губернатора Югры, администрации города и председателя Думы Сургута», – указали в сообщении.

В списке учреждений культуры Сургута: шесть детских школ искусств, три учреждения культурно-досугового типа, два музея, централизованная библиотечная система с 13 общедоступными библиотеками, городской парк культуры и отдыха, театр актера и куклы, а также филармония.

«Учреждения активно участвуют в национальном проекте «Семья», благодаря чему шесть образовательных учреждений получили современное оборудование и музыкальные инструменты, а также была открыта модельная библиотека», – указали на сайте мэрии Сургута.

Стоит отметить, что за 2024 год муниципальные учреждения культуры провели более 500 мероприятий, которые посетили около 1,2 млн жителей и гостей Сургута.